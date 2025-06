Fonti della presidenza francese: "L'Italia è un partner importante e deve svolgere appieno il suo ruolo"

Sarà alle 18 di domani, martedì 3 giugno, l’atteso incontro bilaterale a Palazzo Chigi a Roma tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il presidente francese Emmanuel Macron. Lo riferisce una nota. Non sono previste dichiarazioni alla stampa dopo il vertice.

Eliseo: “Nessun ostracismo verso Meloni”

L’incontro avviene in un momento in cui i rapporti tra Francia e Italia sono stati segnati da divergenze su questioni chiave, come la gestione della crisi ucraina e le relazioni commerciali con gli Stati Uniti del presidente Donald Trump. E in particolare, l’assenza di Meloni da un recente incontro a Kiev organizzato dal cancelliere tedesco Friedrich Merz aveva sollevato interrogativi sulla coesione europea e sul ruolo dell’Italia nei principali dossier internazionali. Oggi, però, fonti dell’Eliseo, alla vigilia del vertice, sottolineano che da parte francese “non c’è assolutamente alcun ostracismo nei confronti della signora Meloni. Meloni era presente agli incontri di Parigi e Londra. L’Italia è un partner importante per noi e deve svolgere appieno il suo ruolo al fianco dei partner europei, inclusa la Francia; ecco perché il presidente Macron si recherà a Roma“. Macron e Meloni, riferiscono le stesse fonti, “hanno parlato la scorsa settimana, subito dopo una conversazione tra diversi leader europei e il Presidente Trump. Il Presidente della Repubblica ha sufficiente rispetto per l’Italia e per il ruolo svolto dalla signora Meloni da aver preso l’iniziativa di andare a renderle visita a Roma”. Sulla visita a Kiev di Macron, le fonti precisano che “è stata un’iniziativa del cancelliere Merz dopo la sua ascesa al potere, ed è stata un’iniziativa eccellente”. E concludono: “La nostra convinzione è che, tra europei, la questione dei formati debba essere gestita secondo il principio del miglior impatto possibile date le circostanze. Siamo, per definizione, molto legati in ciò che facciamo. E così il Presidente della Repubblica ha visitato Kiev su invito del cancelliere tedesco in questo formato”.

