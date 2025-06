La formazione ha scandito il grido che durante le precedenti parate aveva creato polemiche

Durante la parata ai Fori Imperiali per la Festa della Repubblica gli incursori del Comsubin della Marina Militare, hanno scandito il grido “Decima”, che durante le precedenti parate, aveva creato polemiche per i possibili riferimenti alla X flottiglia MAS, unità speciale della Regia marina, di cui una parte aderì alla Repubblica sociale di Salò dopo l’8 settembre. Secondo gli esperti militari si tratta in realtà di un omaggio storico alle origini delle forze speciali della Marina italiana, che affondano le radici nella Decima Flottiglia MAS, operativa prima e durante la Seconda Guerra Mondiale.

