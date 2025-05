Il presidente del Senato a margine dell’evento "La fine del Sistema infinito, il sistema carcerario"

“Quello delle carceri è un tema che sento molto vicino, non ho un potere decisionale ma su questo tema tocca alle forze politiche, compresa quella a cui appartengo cioè Fratelli d’Italia, fare le debite valutazioni. Non c’è dubbio che in cima ai miei pensieri ci sia la certezza della pena. Chi sbaglia deve pagare, ma è altrettanto forte da parte mia il convincimento che chi deve pagare lo debba fare in condizioni di assoluta civiltà e in condizioni di far sperare che non ci ricaschi. Il convegno di oggi punta ad evitare le recidive, che diventa una materia da attenzionare con particolare forza”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine dell’evento “La fine del Sistema infinito, il sistema carcerario” a Milano.

