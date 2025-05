Sabato a Roma altre due manifestazioni contro il provvedimento

Via libera alla Camera al testo di conversione in legge del dl Sicurezza, con 163 sì, 91 no e un astenuto. Il provvedimento, passa all’esame del Senato. La norma è stata duramente contestata dalle opposizioni. Lunedì l’ultima manifestazione contro il Dl a Roma a Piazza Barberini con la partecipazione di Cambiare rotta, Potere al Popolo, Osa, Articolo 21, Amnesty International, Fiom Cgil e tante associazioni. Erano presenti anche alcuni parlamentari del centrosinistra come Arturo Scotto e Andrea Orfini del Pd e Peppe De Cristofaro di AVS e si erano registrati scontri tra dimostranti e polizia. E ventimila persone sono attese in piazza sabato a Roma alle due manifestazioni contro il provvedimento che partiranno una da piazza Vittorio con arrivo a piazzale Ostiense e l’altra, organizzata dai movimenti per l’abitare, sfilerà da piazzale Aldo Moro a piazza Vittorio. La prefettura capitolina ha condiviso con la questura e con le altre forze di polizia in piano per la Sicurezza durante il tavolo tecnico che si è tenuto in questura a Roma.

Penalisti: “Carcerocentrico e populista, è inutile e dannoso”

“L’esito di questo primo percorso parlamentare di conversione del dl era purtroppo ampiamente prevedibile, ma resta ferma la nostra posizione di assoluta contrarietà sia sul metodo che sul merito, perché si tratta di un decreto che interpreta la più inutile e dannosa cultura populista securitaria e carcerocentrica inidonea a perseguire un qualsiasi reale aumento della Sicurezza dei cittadini”. Così Francesco Petrelli, presidente dell’Unione delle Camere penali, contattato da LaPresse, commenta l’approvazione alla Camera del cosiddetto dl Sicurezza.

