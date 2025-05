Tensione durante il corteo della rete 'No dl Sicurezza – A pieno regime'

(LaPresse) Scontri tra manifestanti e polizia a Roma nel corso della manifestazione promossa dalla rete ‘No dl Sicurezza – A pieno regime’. Alcune centinaia di partecipanti al corteo, radunatisi in Piazza Barberini, hanno iniziato a percorrere via del Tritone, in direzione del Parlamento, venendo allo scontro con la polizia, schierata in assetto antisommossa. L’avanzata dei manifestanti, che hanno colpito i poliziotti con bastoni, facendosi scudo con dei grossi pannelli, è stata respinta dalle forze dell’ordine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata