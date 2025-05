Il governatore al convegno 'La Cybersicurezza per lo sviluppo sociale ed economico del paese"

“La Regione Marche sulla cybersicurezza è in una fase molto avanzata. Abbiamo investito tantissimo perché sappiamo benissimo che questa è una strategia necessaria per mettere in sicurezza il sistema produttivo e il sistema dei dati della pubblica amministrazione. È una tendenza in crescita quella dei reati attorno alla sicurezza digitale e all’informatica, quindi dobbiamo operare e cercare di essere pronti per quella che sarà la sfida del futuro. In un sistema sempre più digitalizzato dove, oggettivamente, le informazioni delle aziende, dei servizi e delle pubbliche amministrazioni passano tutte in un sistema informatico, avere la possibilità di proteggere il nostro sistema credo che sia una grande ricchezza”. Lo ha detto al termine del convegno ‘La Cybersicurezza per lo sviluppo sociale ed economico del paese: prevenire, proteggere e contrastare’ alla Loggia dei mercanti di Ancona, il governatore della Regione Marche, Francesco Acquaroli. “Continuiamo ad investire tantissimo, d’accordo con ACN e il Governo nazionale in una fase che è in continua a evoluzione – ha aggiunto Acquaroli -. Credo, come ricordato oggi, che il fattore umano è improntate. Sia in termini di formazione sia sull’attenzione che ognuno di noi deve porre”.

