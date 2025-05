Il presidente del M5S critica l'informativa in parlamento del ministro Tajani

Giuseppe Conte critica il governo Meloni e l’informativa del vicepremier Antonio Tajani in merito alla situazione a Gaza. “Oggi sono rimasto veramente disorientato dall’informativa del ministro Tajani. In un contesto in cui sono ormai 19 mesi di sterminio sistematico, quindi un vero e proprio genocidio, sembrava di assistere al ministro della cooperazione che cercava un po’ di giustificare le varie iniziative, per lo più infruttuose, che il nostro governo sta facendo per la popolazione affamata che viene trucidata e martoriata”, ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle a margine dell’evento di presentazione del libro ‘Contro le due destre. Per un governo del 99%’, edito da Futura Editrice. “A Gaza non c’è una carestia, un’inondazione o una calamità naturale, c’è un governo criminale che sta producendo tutto questo. E’ possibile che ancora oggi il nostro governo non riesca a produrre una parola di condanna per quanto riguarda i crimini del governo Netanyahu?”, ha aggiunto il leader pentastellato. “Possibile che ancora oggi lo considerino loro amico e sodale? Hanno capito che non è amico e sodale di tutti i cittadini onesti italiani, che hanno un senso di dignità e di umanità? Ancora oggi continuano a ragionare in termini politici e non lo vogliono isolare?”. “Allora lo incoraggiamo ad andare avanti. Non vogliono il totale embargo delle armi? Non vogliono sanzioni economiche e finanziare? Non volete interrompere l’accordo Ue-Israele? Volete lasciar rinnovare il memorandum sulla cooperazione militare? Allora continuate a sostenerlo il vostro amico Netanyahu”, ha detto ancora Conte. “Fatelo a nome vostro, non del popolo italiano”, intimando, in riferimento a quanto chiesto in parlamento prima dell’informativa di Tajani, di non fare più minuti di silenzio: “Sono fortunato, sono arrivato un po’ in ritardo e mi sono sottratto a questo gesto di profonda ipocrisia”.

