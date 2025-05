I l leader M5S sul no del Tribunale al ricorso della presidente della Regione

“Opposizioni dichiarano politicamente finita legislatura Todde? Le opposizioni, prima di parlare in modo così scomposto, si facciano consigliare dai legali e cerchino di interpretare bene le sentenze”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei cronisti su caso Todde a margine dell’evento di presentazione del libro “Contro le due destre. Per un governo del 99%”.

Il tribunale di Cagliari ha respinto il ricorso presentato dalla governatrice della Sardegna, contro l’ordinanza di decadenza emessa dal Collegio regionale di garanzia elettorale. “Noi le sentenze le rispettiamo sempre e non accettiamo mai, con la magistratura, uno scontro politico – aggiunge l’ex premier – consideriamo sempre i magistrati, nell’esercizio delle loro prerogative, del tutto autonomi e indipendenti”. Conte ha ricordato quindi che “la presidente Todde ha già anticipato che, come in un sistema che si rispetti, credo che impugnerà questo provvedimento per alcuni profili che non sono condivisibili”. Il leader pentastellato aggiunge anche che “era stato chiarito che non era certo il comitato elettorale che poteva dichiarare la cadenza”, specificando che la presidente “è nel pieno dei suoi poteri e continuerà a esercitarli”, oltre che continuare “in ogni grado di giudizio”, a “chiarire in pienezza di trasparenza e correttezza la trasparenza del suo operato, anche per quanto riguarda le spese elettorali, visto che non le ha sostenute lei personalmente, ma un comitato elettorale che ha rendicontato”, conclude.

