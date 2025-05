Il ministro dell'istruzione e del merito a margine di un evento a Roma

“Voglio ricordare a tutti che noi siamo stati i primi, già a settembre 2024, a inserire nelle nuove linee guida dell’educazione civica, come obiettivo obbligatorio di apprendimento, l’educazione al rispetto verso la donna, in particolare, ma verso qualsiasi essere umano e all’educazione a relazioni corrette, positive”. Così il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara, rispondendo alle critiche sull’obbligo di consenso dei genitori per l’insegnamento dell’educazione all’affettività nelle scuole, a margine dell’evento finale dei Giochi della Gioventù a Roma.

Nel ricordare le diverse iniziative promosse dal suo ministero, Valditara sottolinea come “noi vogliamo affrontare a 360° non solo il tema dei femminicidi, ma anche quello delle violenze sessuali, morali, della discriminazione sul posto di lavoro, del catcalling… Insomma tutte quelle problematiche che considerano la donna un oggetto e non un soggetto”. “Vogliamo dire basta – afferma il ministro – alla cultura maschilista. Vogliamo invece relazioni sane, paritarie, dove le donne possano essere fortemente valorizzate per i loro straordinari talenti”.

