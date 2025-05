Il presidente della regione Lombardia sulla proposta avanzata dal presidente del Senato La Russa

Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, è intervenuto sulla proposta avanzata dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, di intitolare una scuola a Sergio Ramelli, il giovane militante del Fronte della Gioventù ucciso nel 1975. Proposta che il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha liquidato con un “potevano pensarci prima”. “Mi sono fatto l’idea che il presidente La Russa, secondo me, ha fatto questa richiesta perché è convinto che sia giunto il momento di arrivare ad una pacificazione”, ha dichiarato Fontana, sottolineando come “mai, come in questo momento, c’erano tutte le condizioni”. Secondo il governatore, il fatto che non si sia proceduto prima non implica che oggi non si possa fare: “Forse non lo si è fatto perché non c’erano ancora le condizioni. Penso che la sua richiesta vada motivata in questo senso”. Infine, l’auspicio: “Mi auguro che ci possa ripensare il sindaco”.

