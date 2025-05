Il presidente della regione Lombardia commenta la protesta della curva sud

“Da tifoso anche io sono amareggiato”. Così il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato la protesta della curva sud del Milan che chiede le dimissioni della dirigenza rossonera. Le dichiarazioni sono arrivate a margine della sottoscrizione del “Protocollo d’intesa per la legalità dei contratti di appalto nelle filiere produttive della moda” firmato oggi in prefettura a Milano. Fontana ha riconosciuto che “sono stati commessi degli errori” ma ha anche invitato a guardare avanti: “Credo che ci siano le condizioni per ripartire con lo stesso entusiasmo che il Milan ha sempre avuto e che ha dimostrato in tutti questi anni”. Un entusiasmo accompagnato, secondo il governatore, da qualità e tradizione: “Il Milan è sempre stato la miglior squadra del nostro Paese”, ha concluso Fontana.

