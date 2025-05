Il ministro dell'Interno replica al senatore leghista: "Complimenti a tifosi e forze ordine"

“Credo che non lo abbiano informato bene. Conosco Gian Marco Centinaio, che è una persona per bene ed equilibrata. Quindi, evidentemente è stato informato male”. Lo ha detto Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, a margine dell’evento di Fratelli d’Italia, dal titolo ‘Il coraggio di cambiare’, organizzata a Caivano, rispondendo a una domanda sul post social del senatore leghista sulla festa scudetto del Napoli. “È andato tutto benissimo e, quindi, colgo l’occasione per fare il plauso alle autorità di pubblica sicurezza che hanno tenuto l’organizzazione di questa serata, alle forze dell’ordine che sono state impegnate ma anche ai tifosi napoletani. È la dimostrazione che, quando c’è la collaborazione, anche le forze di polizia riescono a lavorare meglio nell’interesse di tutti”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata