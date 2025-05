La sorella della premier all'evento del partito nella cittadina alle porte di Napoli

“Per me questo posto è simbolico per quello che è stato il mio percorso. Vedere che si è fatto tanto e si è tesa una mano a persone che forse avevano perso la speranza. Possiamo vincere questa guerra. Alle Rosy Bindi di turno voglio dire questo: meno salotti, venga qui a vedere che ha fatto il governo di Giorgia Meloni“. Lo ha detto Arianna Meloni, responsabile adesioni e segreteria politica di Fratelli d’Italia, in occasione dell’evento organizzato a Caivano (Napoli) da FdI dal titolo ‘Il coraggio di cambiare’.

