Il ministro dell'Interno a margine della convention di Fratelli d'Italia

“Quello che abbiamo avviato e realizzato qui sintetizza ‘Il coraggio di cambiare‘. Per troppo tempo si è fatta professione di volontà di affrontare i problemi storici dei nostri territori. Credo che possiamo dire a testa alta che come governo Meloni abbiamo fatto di Caivano una sperimentazione importante e abbiamo grandi progetti per fare di Caivano un modello vincente trasponibile anche in altri contesti”. Queste le parole di Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno, a margine della convention di Fratelli d’Italia ‘Il coraggio di Cambiare’ organizzata a Caivano.

