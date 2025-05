L'assessore spiega: "L'85% di persone che frequentano gli Its nelle Marche trovano occupazione entro i 12 mesi successivi"

“Questa mattina abbiamo voluto fare questo punto sulle attività degli Its Academy nel territorio della regione Marche. Abbiamo 4 istituti di questo genere“. Lo ha detto all’evento organizzato alla MeMo – Mediateca Montanari di Fano (Pesaro e Urbino), l’assessore al lavoro e alla formazione delle Regione Marche, Stefano Aguzzi (FI).

Gli Its, Istituti tecnici superiori, presenti sul territorio, hanno sede a Fano che porta avanti le attività legate al turismo e all’innovazione tecnologica. Poi c’è l’Its di Fabriano (Ancona) dedicato automazione, energie rinnovabili, I.t.c. e security; quello di Fermo a Porto Sant’Elpidio dedicato alla moda e calzatura, meccatronica, agroalimentare e logistica. Infine quello Recanati (Macerata) dedicato prevalentemente a nautica, design e trasporti.

“Ogni istituto ha una media di 36 aziende collegate contro la media nazionale di 24 – ha aggiunto Aguzzi -. Questo significa grande interazione e tra Istituti e le realtà sui territori. L’85% di persone che frequentano gli Its nelle Marche trovano occupazione entro i 12 mesi successivi. Invece oltre il 92% trova lavoro esattamente per le attività e il percorso che ha svolto all’interno degli Its. Questo significa che sono altamente qualificati e qualificanti e soprattutto svolgono un ruolo molto prezioso nel nostro tessuto sociale ed economico. Mi fa molto piacere che il 37% delle persone che frequentano i nostri Its siano donne, contro la media nazionale del 24%” dice.

“Gli Its delle Marche sono fiori all’occhiello per la formazione che garantiscono ai ragazzi. I fondi Pnrr hanno fortemente incentivato negli ultimi 2 anni le attività degli Its presenti nelle Marche, consentendogli aprire nuove sedi e nuovi laboratori. Al di là di questo noi, come Regione Marche, siamo sempre molto vicini agli Its perché li riteniamo preziosi e stiamo garantendo le loro attività anche in prospettiva, per tutto il 2026 – ha concluso Aguzzi -. Ovviamente sperando di poter proseguire anche nei prossimi anni”.

