Il segretario di +Europa a margine della maratona oratoria promossa dai comitati promotori dei referendum

“C’è un tema di mancanza di informazione e c’è un tema di falsificazione delle informazioni. Quando si dice che il referendum sulla cittadinanza è pericoloso lo si dice perché si associa il tema della cittadinanza al tema della criminalità, dell’insicurezza e così avviene per il tema dell’immigrazione. Quando parliamo di cittadinanza parliamo di persone regolari, legalmente soggiornanti, che sono contribuenti nel nostro Paese, che non hanno precedenti penali, che sono in regola col pagamento delle tasse”. Lo ha detto il segretario di +Europa Riccardo Magi a margine della maratona oratoria promossa dai comitati promotori dei referendum dell’8 e del 9 giugno.

