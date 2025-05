La segretaria Pd al presidio organizzato in Via Teulada a Roma

Presidio del Partito Democratico davanti agli studi Rai di Via Teulada a Roma. In piazza anche la segretaria Elly Schlein con in mano lo striscione “No Telemeloni” per chiedere una maggiore informazione sui referendum abrogativi in tema di cittadinanza e lavoro dell’8 e 9 giugno. “Siamo davanti alla sede Rai come ci siamo in tutte le regioni d’Italia con i nostri segretari, parlamentari e militanti. Qui per dire che la Rai deve informare i cittadini e cittadine sull’opportunità che hanno l’8 il 9 giugno di votare per il referendum. I cittadini meritano una corretta informazione. La Rai non deve dire come votare ma informare i cittadini” dichiara Schelin. “Serve una riforma che renda il servizio pubblico indipendente. Siamo in ritardo, dall’8 agosto saremo in mora per non aver rispettato il Media Freedom Act”.

