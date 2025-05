Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: "Non ci saranno rallentamenti"

Il lavori per la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina partiranno entro l’estate, parola di Matteo Salvini. “Non ci saranno rallentamenti, nel rispetto delle competenze di chi partecipa al progetto che cambierà la storia d’Italia e dell’architettura mondiale l’avvio dei cantieri è previsto nell’estate 2025”, ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in una conferenza stampa per illustrare le misure antimafia collegate alla realizzazione del Ponte sullo Stretto.

“La vita dell’opera è prevista in 200 anni, è stato studiato e progettato per resistere a vento e terremoti e si partirà quest’anno perché tutte le fasi sono state concluse, c’è l’ultimo passaggio del ministero dell’Ambiente, c’è la comunicazione alla Commissione europea e l’approvazione al Cipes, tre passaggi che nell’arco delle prossime settimane dovrebbero andare a compimento quindi entra quest’estate dovremmo esserci”, ha proseguito Salvini.

