Le parole del leader della Cgil dalla manifestazione “Milano città aperta: nessuno spazio per l’odio”

“Il presidente del Senato ha invitato a non andare a votare. Vuol dire che hanno paura, ma soprattutto, fatemi dire una battuta, si vede che è la seconda carica dello Stato, che è proprio la seconda, perché in realtà la prima sta dicendo proprio tutt’altro”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, parlando con i giornalisti a margine della manifestazione “Milano città aperta: nessuno spazio per l’odio”, in corso in piazza San Babila. “A noi interessa non quello che dice la seconda carica dello Stato, a noi interessa quello che dice la prima carica dello Stato. Il presidente della Repubblica in questi giorni ha detto delle cose precisissime. Dal 25 aprile ad oggi ha detto che il voto e la partecipazione politica sono la base perché un Paese possa essere democratico e libero, e ha invitato tutti a battersi per superare l’astensionismo”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata