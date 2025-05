Il ministro della Difesa a margine della sua visita al Salone del Libro di Torino

(LaPresse) “Non era un vertice programmato, quindi non era un vertice al quale fosse necessaria la partecipazione. Il presidente Meloni quotidianamente, giornalmente, ha contatti con tutti i leader europei, oggi stesso mi pare incontri Merz, il nuovo cancelliere tedesco e parleranno anche di Ucraina oltre che di altri temi. In Italia bisogna far polemiche anche quando non ci sono polemiche da montare”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della visita al Salone del Libro di Torino, in merito all’assenza della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al vertice dei ‘Volenterosi’ a Tirana di venerdì in cui Macron, Tusk, Starmer e Zelensky si sono collegati in video con il presidente americano Donald Trump.

