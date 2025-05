Il Segretario di Stato Usa ha incontrato anche il cardinale Zuppi

Italia-Usa, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato il segretario di Stato americano Marco Rubio a Roma. In precedenza, Rubio aveva incontrato il cardinale Matteo Zuppi, l’uomo di punta del Vaticano sull’Ucraina. Durante l’incontro presso l’ambasciata americana a Roma, Rubio ha ringraziato Zuppi per il ruolo umanitario del Vaticano, citando in particolare gli scambi di prigionieri e il ritorno dei bambini ucraini.

