Il presidente del Senato sulla possibilità di far entrare in coalizione anche forze centriste

Ignazio La Russa guarda alle elezioni comunali di Milano e a un possibile allargamento della coalizione del centrodestra. “È presto per parlarne, ma non abbiamo mai chiuso le porte a nessuno”, ha detto il presidente del Senato, a margine di un evento per le elezioni comunali a Rozzano, a chi gli chiedeva se fosse d’accordo con la proposta di Forza Italia di allargare il perimetro della coalizione anche alle forze centriste come Azione. Ai cronisti che gli facevano notare come la proposta di un candidato sindaco politico per la città non abbia trovato d’accordo Forza Italia, La Russa ha risposto: “Per adesso la cosa che ci interessa è che si apre il confronto. Quello che noi di Fratelli d’Italia vogliamo è che non si arrivi come cinque anni fa all’ultimo mese alla ricerca di un candidato civico, personalmente sono estremamente favorevole che sia civico o politico, che dia più garanzie possibili di avere una squadra competente e competitiva per battere la sinistra. Vincere a Milano non è facile, la prima precondizione è pensarci per tempo ed essere tutti uniti, senza guardare il proprio particolare, io voglio questo, io voglio quello”.

