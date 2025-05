La premier è stata accolta dal primo ministro albanese Edi Rama, che si è inginocchiato di fronte a lei

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è intervenuta al sesto vertice della Comunità politica europea (Cpe), che si svolge a Tirana in Albania.

Meloni a Zelensky: “Avanti a fianco di Kiev, difendiamo nostra libertà”

“Continueremo a stare al fianco dell’Ucraina e a batterci affinché questa guerra abbia immediatamente fine. Perché la nostra sicurezza e la nostra libertà dipendono dal ripristino della forza del diritto rispetto alla legge del più forte. Difendiamo la nostra libertà e vogliamo la pace”, ha detto la presidente del Consiglio nel suo intervento con riferimento alla guerra in Ucraina. “Volodymyr Zelensky e il popolo ucraino vogliono la pace, e ieri ne siamo stati testimoni. Il mondo ha capito chi era davvero disposto a sedersi al tavolo dei negoziati e chi no. E questo dimostra anche, rispetto a certa propaganda, chi cerca la pace e chi no”, ha sottolineato la premier volgendo lo sguardo al presidente ucraino seduto nella sala dove sono in corso i lavori. “Allo stesso tempo – ha aggiunto –, non dobbiamo interpretare quanto accaduto ieri come una battuta d’arresto e gettare la spugna. Dobbiamo invece insistere con determinazione per ottenere finalmente un cessate il fuoco senza condizioni e un vero accordo di pace con serie garanzie di sicurezza per l’Ucraina. E siamo assolutamente pronti a fare ciò che è necessario per raggiungere questo obiettivo”.

Meloni: “Andare avanti con riunificazione Europa”

“L’Ue è la casa per realizzare quella che mi piace chiamare riunificazione europea, realizzata tra persone che possono essere diverse tra loro, eppure sono parte di un unico insieme, come le diverse dita di una mano. Popoli che si sono combattuti nel corso dei secoli, ma che in realtà sono anche un unico popolo“, ha detto ancora la premier. “Per questo motivo, essere qui oggi significa fare un passo avanti nel processo storico di riunificazione dell’Europa. Perché se vogliamo davvero costruire una nuova Europa in un nuovo mondo, non possiamo pensare di farlo senza i Balcani occidentali, senza i loro popoli, senza le loro identità e i loro contesti storici – ha sottolineato Meloni –. I Balcani occidentali non si trovano sul dito dell’Europa o al di là del nostro continente. Si trovano nel cuore del nostro continente. Sono la regione ponte tra l’est e l’ovest, tra quelli che San Giovanni Paolo II amava chiamare i due polmoni dell’Europa. Per questo motivo, l’Italia è impegnata a Bruxelles per affermare un approccio strategico ai Balcani occidentali che tenga in debito conto la necessità di fornire a questi Paesi una chiara prospettiva di integrazione nell’Ue. Certo, l’allargamento comporta nuove sfide, ma sono convinto che l’integrazione europea dei Balcani occidentali e dell’est sia anche un investimento strategico per la sicurezza dell’Europa. A maggior ragione alla luce di quanto sta accadendo ai nostri confini”.

Meloni accolta da Rama in ginocchio

Al suo arrivo in Piazza Skanderbeg per il vertice, la premier è stata accolta, così come gli altri leader, dal primo ministro albanese Edi Rama, il quale si è inginocchiato al suo arrivo.

Meloni: “Felice Europa continui a contare su spirito e determinazione Rama”

“Permettetemi di ringraziare Edi Rama per la sua calorosa ospitalità e per il vertice. Voglio anche congratularmi con lui per la sua inaspettata rielezione a leader del governo albanese. Sono felice che l’Europa continui a contare sul suo spirito e sulla sua determinazione“, ha detto Meloni sul premier albanese nel suo intervento.

Meloni: “L’Albania è europea come l’Italia”

“Per la prima volta in Albania si svolge la Comunità politica europea. Lo considero un fatto particolarmente significativo, non solo per questa nazione, ma per tutti noi. Ho sempre considerato l’identità europea come un dato di fatto, stabilito dalla storia prima ancora che dalla geografia”, ha aggiunto Meloni. “L’Albania è ovviamente europea, proprio come l’Italia o la Serbia o la Norvegia, indipendentemente dal fatto che facciano parte di questa o quella organizzazione. Per questo mi fa sempre sorridere quando qualcuno tenta di arrogarsi il diritto di decidere chi è europeo e chi no. Tra gli Stati che siedono oggi a questo tavolo, molti hanno deciso di non aderire all’Ue. Altri aspirano a farne parte. Entrambi non sono meno europei dei 27 Stati membri dell’Ue“.

Che cos’è il vertice della Comunità Politica Europea

Il summit riunisce 52 leader europei tra capi di Stato e di Governo insieme ai capi delle principali istituzioni europee e internazionali. Per la prima volta l’appuntamento si tiene nei Balcani occidentali e, come sottolinea il sito ufficiale, “si svolge in un momento in cui l’Europa si trova a un punto di svolta critico. Una guerra persiste sul suo fianco orientale. Le tensioni stanno aumentando a livello globale. Minacce ibride, coercizione economica e sconvolgimenti tecnologici stanno mettendo alla prova la resilienza democratica e richiedono risposte europee più coordinate”. In questo contesto, viene sottolineato, “la Comunità politica europea si distingue come un forum vitale per l’unità, che trascende i confini istituzionali e riunisce l’intera famiglia delle nazioni europee per scambiare idee, affrontare sfide comuni e tracciare una rotta collettiva verso il futuro”. Scopo della riunione perciò è quello di fungere “da piattaforma per un dialogo politico aperto e una cooperazione concreta. L’agenda rifletterà le questioni più urgenti per i cittadini europei, offrendo al contempo lo spazio per guardare al futuro con chiarezza e ambizione”.

Al vertice tre tavole rotonde tematiche

Le discussioni si svolgeranno in tre tavole rotonde tematiche di alto livello. La prima si concentrerà sulla sicurezza e la resilienza democratica dell’Europa, affrontando sia gli imperativi immediati – come il sostegno all’Ucraina nel suo perseguimento di una pace giusta e duratura – sia le sfide a lungo termine, tra cui la salvaguardia dei processi democratici da interferenze straniere e il rafforzamento delle capacità di difesa collettiva dell’Europa. La seconda tavola rotonda esaminerà come migliorare la competitività e la sicurezza economica, con particolare attenzione all’innovazione, alle infrastrutture digitali, alla resilienza energetica e all’autonomia strategica necessaria per garantire catene di approvvigionamento critiche e bilanciare gli obiettivi climatici con la forza industriale. La terza sessione affronterà le complesse dinamiche della migrazione, della mobilità e dell’emancipazione dei giovani. Questa conversazione prenderà in considerazione anche il ruolo della prossima generazione nel plasmare il futuro dell’Europa, soprattutto alla luce dell’intelligenza artificiale e dell’accelerazione del cambiamento tecnologico.

