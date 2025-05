Il presidente del Senato: "Per le sue idee si è buttata nel fuoco"

Ignazio La Russa elogia la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Nell’ultima campagna elettorale che ho fatto, si capiva che Fratelli d’Italia sarebbe andata bene: Meloni poteva ambire alla presidenza del Consiglio, ma veniva derisa. Gli altri dicevano, ‘vedrete cosa succederà se per caso vinceranno le elezioni, andranno all’estero e non gli stringeranno la mano, lo spread salirà’. Ora non si parla più dello spread, adesso è talmente basso che non se ne parla più. ‘Le borse vedrete cosa succederà’, l’opposto di quello che prevedevano. Ma la carta forte era: quando avranno rapporti con Ue e Usa capirete che dolori. Meloni è diventata un punto di riferimento mondiale, Giorgia quella ragazzina che ho conosciuto innamorata delle sue idee e che per le sue idee si è buttata nel fuoco”, ha detto il presidente del Senato nel corso del suo intervento a Rozzano per la campagna elettorale del Comune.

