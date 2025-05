Il ministro a margine della IV edizione dell'European House Ambrosetti "Verso Sud" a Sorrento

Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, a margine della IV edizione dell’European House Ambrosetti “Verso Sud” in corso a Sorrento, ha parlato della relazione tra Italia e Germania. dopo le indiscrezioni di Die Welt che ha riportato che l’Spd avrebbe escluso l’Italia dai partner strategici nell’accordo di coalizione del governo tedesco. “Sarebbe utile una reazione comune di tutte le forze politiche quando qualcuno chiede di escludere l’Italia. Siamo consapevoli che la Germania è un partner importante ma senza Italia l’Europa non può rappresentare un soggetto forte. La Germania è un partner molto importante ma è anche interesse loro avere un rapporto con noi. Le sinistre hanno una visione non interessata al futuro dell’Europa ma proiettata su interessi parziali di partito. Come sistema Italia abbiamo sempre interloquito con gli altri governi senza guardare la maglia che indossano. Chi rappresenta nazioni importanti in Europa guardi a obiettivi comuni e non a interessi di basso cabotaggio”.

