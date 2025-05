Il sindaco partenopeo sull'Americ's Cup: "Dimostrato di essere competitivi a livello mondiale"

“La quarta volta consecutiva che si arriva a Napoli, in questo scenario così bello. Poi c’è un rapporto forte tra il ciclismo e Napoli, un rapporto storico con tantissimi appassionati, e anche la presenza dei tanti lungo il percorso e la partecipazione a tutte le attività che sono connesse alla tappa testimonia qual è l’amore della città e di tutta l’area Metropolitana per il ciclismo e per tutta l’area Metropolitana”. Queste le parole del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine della tappa del Giro d’Italia con arrivo a Napoli. “Oggi è una giornata molto importante per Napoli e per il Paese. Avere l’America’s Cup a Napoli significa un evento globale che ha scelto Napoli in una competizione molto serrata, con altre grandi capitali quindi abbiamo dimostrato di essere competitivi a livello mondiale e abbiamo vinto”, ha poi aggiunto il primo cittadino a proposito dell’America’s Cup.

