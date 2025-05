Il titolare della Cultura: "Mai negato né negherò dialogo e confronto civile"

“Aumentano le firme di registi e attori contro di me? Io dico che ha ragione il ‘comandante’ Favino quando dice che bisogna dialogare. Servono ponti, serve confronto, non ho mai negato né negherò dialogo e confronto civile con chiunque abbia bisogno di un confronto da parte del MiC”. Lo ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli a margine dell’inaugurazione del Salone del Libro di Torino. “Abbiamo bisogno di rassicurazioni e di certezze in un sistema complicato, di fronte a problemi che si possono e si devono risolvere insieme – ha proseguito – Non mi interessano le firme, pro o contro, mi interessano i ponti e quello che ha detto Favino per me è legge”.

