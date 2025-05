Le parole del ministro alle imprese e made in Italy

“E’ una grande notizia anche per il made in Italy. Perché ancora una volta l’Italia con questa iniziativa diventerà una vetrina internazionale. Mi auguro una vetrina di un’Italia che cresce e crede in se stessa. Un’Italia che afferma i suoi valori anche nello sport, come nelle imprese e nelle aziende. Una grande e bella notizia”. Le parole del ministro alle imprese e made in Italy, Adolfo Urso, sulla notizia dell’America’s Cup a Napoli dal 2027.

