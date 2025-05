"Non si alza, presidente Meloni?", incalza il leader del Movimento 5 Stelle

Giuseppe Conte chiede all’Aula della Camera di svolgere una “condanna, in silenzio” della strage avvenuta a Gaza. Si alza in piedi e chiede di fare altrettanto ai colleghi “senza distinzione di colore politico”, a Giorgia Meloni e ai ministri. Quando la premier, i rappresentanti del Governo e i parlamentari di centrodestra sono rimasti seduti, mentre quelli delle opposizioni si sono alzati in piedi, Conte ha incalzato: “Non si alza, presidente Meloni?”.

