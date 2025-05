Il leader leghista: "L'Italia grazie a Giorgia si è ritagliata una credibilità internazionale"

“L’Italia grazie a Giorgia si è ritagliata una credibilità internazionale che in passato non avevamo. Adesso la partita è a tre, Russia, Ucraina e Stati Uniti. Spero solo che in qualche palazzo europeo ci sia qualcuno che voglia boicottare questo difficile ma necessario percorso alla pace. Se si siedono intorno ad un tavolo le delegazioni ucraine e russe bisogna ringraziare Trump”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini a margine di un evento all’aeroporto di Fiumicino. “Macron invece si agita ma non sempre quelli che si agitano ottengono successi. Meloni isolata? Le opposizioni sono isolate, l’Italia è protagonista e dovrebbero essere contenti anche loro” ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata