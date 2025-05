La presidente del Consiglio al termine del vertice intergovernativo Italia-Grecia

Con il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis “abbiamo condiviso l’impegno che l’Italia e la Grecia da sempre non fanno mancare per la pace, questo vale ovviamente prima di tutto per l’Ucraina, a fianco della quale entrambi siamo stati fin dall’inizio e saremo fino alla fine. L’Italia ribadisce il sostegno agli sforzi per una pace giusta e duratura, che non può precedere da garanzie di situazioni efficaci per Kiev”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del vertice intergovernativo Italia-Grecia che si è svolto a Villa Doria Pamphilj, a Roma. “Attendiamo chiaramente una chiara risposta russa alla richiesta di un cessato il fuoco immediato e incondizionato, alla quale l’Ucraina ha immediatamente aderito, così come l’Ucraina ha accetto subito di incontrare Putin a Istanbul giovedì, dichiarando in pochi minuti, e rispetto a una certa propaganda, quale tra le parti coinvolte nel conflitto sia certamente a favore della pace, e quale invece sia, ancora una volta, responsabile della guerra. Aspettiamo di vedere quale sarà la risposta russa”, ha concluso Meloni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata