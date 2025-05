Il presidente del Movimento 5 Stelle con i giornalisti davanti a Palazzo Madama

“L’assenza di Meloni a Kiev accanto ai leader di Francia, Regno Unito, Germania e Polonia? Dal momento in cui Meloni ha scommesso sulla vittoria militare sulla Russia ha inanellato una serie di fallimenti. Non c’è da meravigliarsi che l’Italia sia completamente assente in questa prospettiva negoziale”, ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte fuori da Palazzo Madama. “Non sta coi volenterosi, si distrae, si allontana, non si fa vedere. Non si capisce se sta con Trump o con chi. È il risultato dei fallimenti accumulati. Non contiamo assolutamente nulla”, ha aggiunto. “Dobbiamo solo sperare che questo percorso negoziale arrivi in dirittura finale. È l’unica cosa che dobbiamo auspicarci invece di investire in spese militari mentre la spesa sociale viene tagliata”, ha concluso l’ex presidente del Consiglio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata