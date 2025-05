La presidente del Consiglio al termine del vertice intergovernativo Italia-Grecia

L’impegno per la pace condiviso da Italia e Grecia vale anche per la situazione in Medio Oriente, “dove continuiamo a lavorare per la fine delle ostilità, l’accesso degli aiuti umanitari a Gaza, appoggiando il lavoro che i Paesi arabi stanno portando avanti per tracciare un quadro regionale di pace e di sicurezza, che a nostro avviso deve includere anche la prospettiva dei due Stati”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del vertice intergovernativo Italia-Grecia che si è svolto a Villa Doria Pamphilj, a Roma. “In questo quadro – ha aggiunto la premier – credo che sia molto importante anche la missione nella regione che sta per compiere il presidente Trump. Penso che dagli Stati Uniti possa arrivare un impulso decisivo”. “Allo stesso modo ovviamente sosteniamo con forze i negoziati in atto tra Iran e Stati Uniti, con l’Italia che come sapete ha anche ospitato una tornata negoziale”, ha concluso.

