Il ministro era in San Pietro per il Regina Coeli del Pontefice: "In piazza da credente"

(LaPresse) “Ero oggi in piazza San Pietro per il primo Regina Coeli di Leone XIV ma lo ero da credente non da segretario della Lega. Ho apprezzato che il papa oggi abbia fatto gli auguri alle mamme, usando proprio questo termine anziché come vorrebbe qualcuno della sinistra genitore 1 e genitore 2”. Lo ha detto Matteo Salvini a margine della scuola di formazione della Lega a Roma. “Anche le parole hanno un peso, sono emozionato che il Conclave abbia scelto una figura autorevole”

