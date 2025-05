Le parole a margine dell’evento 'Milano torna al centro della scena’

“Io condivido con Marina tutto quello che lei dice. Tranne qualche piccolo campo, nel quale abbiamo idee diverse, perché io non sono uno che vede tutto nero o tutto bianco, vedo anche il grigio. Quindi, sia su Putin che su Trump, vedo che esiste il grigio ma nonostante questo il mio affetto per Marina è al di sopra di tutte le cose. È una donna splendida e la mia nipotina preferita, le voglio troppo bene per essere in disaccordo con lei”. Lo ha detto Paolo Berlusconi, a margine dell’evento ‘Milano torna al centro della scena’, ai cronisti che gli chiedevano se condividesse le preoccupazioni della nipote Marina Berlusconi, sul presidente Usa Donald Trump.

