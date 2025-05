La ministra del Turismo a margine di Direzione Nord in corso a Milano

“Non sono abituata a giudicare quello che fanno i leader e i presidenti delle altre nazioni; io credo che sia ovvio che Trump a volte, in termini di comunicazione le spari grosse, però forse è una tecnica e poi dobbiamo vedere quali saranno i risultati, ma non mi sembra giusto intervenire a gamba tesa con giudizi su un presidente degli Usa che è un nostro alleato con il quale, a prescindere da chi è il presidente, dobbiamo avere rapporti assolutamente buoni, anzi direi ottimi, di collaborazione”. Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanché, a margine di Direzione Nord in corso a Milano, rispondendo a chi le chiedeva se condividesse le preoccupazioni di Marina Berlusconi sul presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

