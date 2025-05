Il leader di Italia Viva ha parlato a margine dell'evento Direzione Nord a Milano

A margine dell’evento Direzione Nord a Milano, il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha commentato le recenti parole di Marina Berlusconi sull’approccio economico di Donald Trump. “Marina Berlusconi non è nel centrodestra, ma è un’imprenditrice tra le più importanti di questo paese. Le sue aziende sono non solo un valore per gli azionisti, ma anche per tutti gli italiani. Ascoltiamo con piacere la voce di una delle poche imprenditrici che ha il coraggio di dire che l’abbraccio con il trumpismo distrugge l’Italia. Siamo grati a Marina Berlusconi, che dice che il sovranismo economico di Trump uccide il made in Italy. Dopodiché Trump, dove mette bocca, fa vincere gli altri. Lo abbiamo visto in Canada e in Australia e fermiamoci qui”.

