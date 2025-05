Il presidente del Senato: "Mi ha fatto una grande impressione e mi ha commosso"

“Il nuovo Papa? A me ha fatto una grande impressione anche mi ha commosso perché era commosso, e credo che sia importante che abbia voluto plasticamente essere un punto di riferimento per tutta la Chiesa“. Lo ha dichiarato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, parlando con i cronisti lasciando la Camera. “Anche il modo con cui si è presentato, vestito secondo la tradizione, e il nome che ha scelto”, Leone XIV, “mi sembra che le attese possano essere verso un Papa che provi ad evangelizzare non solo i Paesi lontani ma anche l’Occidente, che ne ha molto bisogno, nell’unità della Chiesa. Poi vedremo”, ha aggiunto La Russa.

