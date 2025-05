Il leader di Azione: "È una città che sta vivendo un momento molto complesso"

“Su temi che hanno a che fare con la sicurezza e su un approccio all’ambiente che non sia ideologico, misureremo le diverse opzioni: non è escluso che ci sia un candidato nostro”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, a margine di Direzione Nord a Milano, a chi gli chiedeva alle prossime elezioni comunali sarebbero disposti ad appoggiare Pierfrancesco Majorino come candidato del centrosinistra. “È una cosa che discuteremo, bisogna stare molto attenti, perché Milano è una città che sta vivendo un momento molto complesso, che ha un tema di sicurezza percepito gigantesco, rispetto al quale bisogna avere posizioni molto chiare. Sicurezza è la prima cosa che la politica deve assicurare ai cittadini, poi c’è tutto il resto”, ha concluso Calenda.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata