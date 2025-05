La deputata dem Lia Quartapelle, dalla tappa milanese dell’evento “Dazi e Difesa

“Il partito Socialista europeo, la famiglia di cui noi facciamo parte, ha votato a favore del piano europeo. E il Pd lentamente si sta avvicinando a questa idea e io penso che non ci sono molte altre strade, se non quelle di una difesa comune”. Lo ha detto la deputata dem Lia Quartapelle, dalla tappa milanese dell’evento “Dazi e Difesa. La Forza degli Stati Uniti d’Europa”, promosso da Benedetto Della Vedova, deputato di +Europa. “Oggi – prosegue Quartapelle- all’Europa serve una difesa comune, sono cambiate molte cose e Trump non ha più intenzione di sostenere l’Europa come in passato. È il momento che l’Europa diventi adulta, e questo vuol dire anche pensare alla nostra sicurezza. C’è bisogno di un vero investimento europeo sulla difesa che parta anche da un investimento nazionale. C’è tutto il sostengo possibile al piano di von der Leyen per la sicurezza comune”.

