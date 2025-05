Sui social scrive: "Arrivano da uomini bianchi non particolarmente giovani che postano foto con figlie e nipotine"

E’ un video di denuncia quello postato sabato 3 maggio da Silvia Cavanna, candidata Pd a Genova, su Instagram. Nel video Cavanna non parla ma lascia scorrere i commenti volgari, sessisti e violenti ricevuti sui social.

“Dovevo rimanere in cucina o magari farmi delle sane sc0pate, invece di parlare. Delle svariate decine di commenti di questo tenore che ho ricevuto, la quasi totalità arriva da uomini bianchi non particolarmente giovani. Ho sbirciato nei loro profili: molti hanno foto con figlie e nipotine, con animali domestici. Uomini normali” scrive Cavanna sui social.

“Probabilmente nessuno di loro, se mi incontrasse per strada, mi direbbe in faccia di andare a sc0pare invece di parlare. Non si tratta di un fenomeno isolato, è la quotidianità. E, nonostante tutto, io sono privilegiata. Perché le sorelle con la pelle non bianca o con background migratorio, le sorelle trans o in generale appartenenti alla comunità lgbtqia+, le sorelle con disabilità affrontano di molto peggio, tutti i giorni, soprattutto quando decidono di scendere in piazza o esporsi sui social media con le proprie idee. Si può agire violenza anche con le parole. E se non vedete il problema o se, vedendolo, lo ignorate, siete parte del problema”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Silvia Cavanna 🍉 (@sil_cavanna)

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata