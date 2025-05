Il messaggio della premier su X in occasione della Festa dei lavoratori

Giorgia Meloni ha lasciato un messaggio sui social in occasione del Primo maggio in cui ha ricordato l’impegno del suo esecutivo al fianco dei lavoratori. “Il lavoro è uno dei pilastri su cui questo Governo ha fondato la sua azione”, ha scritto su X la premier aggiungendo: “In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila”. Poi la presidente del consiglio ha parlato dell’occupazione femminile: “Ha toccato il livello più alto di sempre. La disoccupazione è ai minimi da 18 anni a questa parte”.

Primo maggio, Meloni: “Impegno concreto anche sulla sicurezza sul lavoro”

Per Meloni quello sul lavoro è “un impegno concreto che continua anche sul fronte della sicurezza, con nuove risorse, più controlli, incentivi e una forte spinta sulla prevenzione e sulla formazione. C’è ancora tanto da fare, ma la direzione è chiara”. “Buon #PrimoMaggio a chi lavora – ha concluso – a chi cerca un’occasione, a chi non si arrende e ogni giorno contribuisce – in tanti modi diversi – alla crescita dell’Italia”.

Le polemiche

Le opposizioni ieri, 30 aprile, si erano scagliate contro la premier dopo il video diffuso alla vigilia del primo maggio. “Giorgia Meloni non può continuare a mentire sulla questione salariale, raccontando un Paese che non c’è, dicendo che non c’è un problema e che i salari stanno aumentando”, ha evidenziato la segretaria del Pd Elly Schlein

