Stanzione (Cgil): "In alcune aree del Paese non bastano 2 mila euro al mese"

Musica e colori a Milano per il corteo organizzato da Cgil, Cisl e Uil in occasione del Primo maggio. Centinaia i lavoratori in piazza per chiedere salari più adeguati e più sicurezza sul lavoro. “Ci sono 3 milioni di precari a cui bisogna dare voce”, spiega Enrico Vizza, segretario Uil Milano. “Si può essere poveri con 2 mila euro al mese? In alcune aree del Paese 2 mila euro non bastano, quando hai il 40% del tuo stipendio che viene eroso dall’abitazione. Chiediamo di stabilire un minimo salariale ma questa maggioranza non ci sente”, dice Luca Stanzione, segretario generale Cgil Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata