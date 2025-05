La leader Pd e il segretario Fiom alla manifestazione nazionale a Roma

A margine del corteo del Primo maggio a Roma l’incontro tra Elly Schlein e Michele De Palma, segretario FIOM con la segretaria del Pd che si è rivolta al sindacalista. “Ieri sono stata a Forlì, una vittoria straordinaria, sono stati bravissimi. Bella e importante. Una storia molto particolare, perché erano somministrati e cercavano una stabilizzazione. L’hanno trovata con un accordo, però è un accordo che fa da modello per altre situazioni come quella. Ed è bellissimo perché loro lo dicevano ieri: “ci siamo uniti, nonostante fossimo abbiamo superato, e adesso pensiamo ai nostri compagni che stanno nella stessa situazione in altre aziende e cerchiamo di migliorare la situazione”. Queste le parole di Elly Schlein. La segretaria dem ha raccontato quanto vissuto nella giornata di ieri, a Forlì, dove ha raggiunto i lavoratori dell’azienda di arredamenti “Giuliani” in presidio, grazie al quale hanno ottenuto un’importante vittoria sindacale. A sua volta De Palma ha parlato con Schlein della necessità di un’interlocuzione con il governo: “Ho sentito questo tiktok che ha fatto Meloni – spiega De Palma – in cui dice che sono aumentati i salari. In primis, i contratti per cui sono aumentati i salari li abbiamo negoziati noi e una parte di quei soldi se li è presi la fiscalità. Due, il problema che abbiamo noi metalmeccanici è che non riusciamo a rinnovare il contratto e loro non stanno facendo nulla”.Schlein rimarca queste parole, sottolineando come il governo “non si siede neanche al tavolo”, e denunciando: “Sta raccontando un paese che non c’è”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata