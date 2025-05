Ad aprire l'evento Leo Gassmann che canterà "Bella Ciao"

Leo Gassmann apre il ‘Concerto del Primo Maggio’ a Roma sul palco di San Giovanni contando “Bella Ciao”. “Una grande emozione. Una canzone molto importante, molto significativa che ci ricorda che 80 anni fa siamo stati liberati da un’oppressione violenta che non ci permetteva di vivere in un paese libero e democratico – ha detto il cantante capitolino a LaPresse – È stata un lotta che è partita dai giovani, da ragazzi e ragazze che hanno voluto uscire da quel momento buio e quindi sono felice di cantarla anche per loro. È una grande responsabilità, storicamente parlando e sarà un bellissimo momento”.

La lineup del concertone del primo maggio a Roma

E’ completa la lineup del Concertone del Primo Maggio, che sarà presentato dalla Piazza San Giovanni a Roma da Noemi, Ermal Meta e Bigmama. Tra gli artisti protagonisti che si succederanno sul palco, anche Achille Lauro, Giorgia ed Elodie.

Di seguito l’intero cast in ordine alfabetico: Achille Lauro, Alfa, Andrea Cerrato, Anna and Vulkan, Anna Carol, Anna Castiglia, Arisa, Bambole di Pezza, Brunori Sas, Carl Brave, Centomilacarie, Dente, Ele A, Elodie, Eugenio in Via di Gioia, Federica Abbate, Franco126, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Gazzelle, Ghali, Giglio, Giorgia, Giorgio Poi, Giulia Mei, i Benvegnù, Il Mago del Gelato, I Patagarri, Joan Thiele, Legno & Gio Evan, Leo Gassmann, Luchè, Lucio Corsi, Mimì, Mondo Marcio, Orchestraccia ft. Mundial, Pierdavide Carone, Rocco Hunt, Senhit, Serena Brancale, Shablo con special guests, The Kolors, Tredici Pietro.

Gli orari del concerto del primo maggio

Leo Gassmann salirà sul palco alle 15.15. A seguire gli altri artisti. L’evento sarà in diretta su RAI 3, RAI RADIO2, RAIPLAY e RAI ITALIA.

