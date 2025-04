Foto Roberto Monaldo/LaPresse

La premier: "Soddisfatta per i risultati, obiettivo interscambio 40 miliardi nel medio periodo"

Vertice tra la premier Giorgia Meloni e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan a Villa Doria Pamphilj. “Sono molto contenta di aver accolto a Roma il presidente Erdogan, i nostri lavori sono stati molto produttivi. Sono soddisfatta dei risultati raggiunti. La dichiarazione congiunta che adottiamo conferma la solidità dei nostri rapporti e getta le basi per rafforzare ancora di più il nostro partenariato” tra Italia e Turchia, ha detto Meloni al termine dell’incontro.

Ucraina: Meloni, ribadiamo sostegno a Trump per pace giusta e duratura

“L’Italia ribadisce il suo pieno sostegno ripetiamo agli sforzi del presidente Trump per arrivare a una pace giusta e duratura. Penso che l’incontro a San Pietro, tra Trump e Zelensky abbia un significato enorme e nutriamo tutti la speranza che possa rappresentare un punto di svolta”, ha sottolineato la premier.

Ucraina: Meloni: “Grazie Erdogan per mediazione, Russia dimostri volontà pace”

“Con il Presidente Erdogan abbiamo discusso a lungo delle grandi crisi geopolitiche che sono ormai da tempo in cima alle nostre priorità. Ho ringraziato il presidente Erdogan per l’opera di mediazione che ha portato avanti fino all’inizio della guerra di invasione russa in Ucraina, in particolare per far fronte all’impatto sulla civiltà alimentare”, ha aggiunto Meloni nelle dichiarazioni congiunte al termine dell’incontro bilaterale con Erdogan.

“Ribadiamo – ha sottolineato – l’appello a un cessate il fuoco immediato e incondizionato che duri tutto il tempo necessario ad avviare un serio percorso e reali trattative di pace. Ieri abbiamo appreso la notizia su una nuova dichiarazione unilaterale da parte russa per una tregua di tre giorni limitata alle celebrazioni della vittoria della Seconda Guerra Mondiale. È un’iniziativa della quale prendiamo atto, ma è un’altra cosa rispetto a quello che è necessario. Ovviamente non possiamo non rinnovare l’auspicio che la Russia dimostri concretamente la sua volontà di perseguire la pace così come ha saputo fare l’Ucraina”.

Italia-Turchia, Meloni: “Obiettivo interscambio 40 miliardi nel medio periodo”

“L’obiettivo è arrivare nel medio periodo a un interscambio che raggiunga i 40 miliardi di dollari. È chiaramente un traguardo che richiede molto lavoro, però penso che entrambi possiamo contare sul forte dinamismo delle nostre aziende, sulla loro capacità di creare valore con investimenti reciproci”, ha aggiunto la presidente del Consiglio alla fine dell’incontro.

Italia-Turchia: Erdogan: “Meloni stimata amica, grazie per ospitalità”

“Voglio ringraziare la presidente del Consiglio e la mia stimata amica Giorgia Meloni in occasione di questo quarto vertice intergovernativo tra Italia e Turchia e desidero esprimere i miei ringraziamenti per l’ospitalità riservata a me e alla mia delegazione”, ha sottolineato Erdogan nelle dichiarazioni congiunte al termine dell’incontro.

Ucraina: Erdogan: “Sostegno a integrità e sovranità Kiev”

“Abbiamo sottolineato il nostro sostegno all’integrità territoriale e alla sovranità dell’Ucraina”, ha detto ancora Erdogan in un punto stampa congiunto a villa Doria Pamphilj con la premier Meloni. “La Turchia sarà impegnata in ogni sforzo possibile per una soluzione per la sicurezza nel Mar Nero”, ha aggiunto. “Continueremo a collaborare con l’Italia nella lotta all’immigrazione irregolare”, ha sottolineato Erdogan.

Italia-Turchia, Meloni: “Accordo con Leonardo per aerei senza pilota”

“Le grandi aziende turche, come si vede oggi, sono sempre più interessate a investire in Italia, lo dimostra la scelta di Baikar Technologies di acquisire Piaggio Aerospace e di dar vita insieme a Leonardo a un’alleanza italo-turca nel settore dello sviluppo, della produzione e della manutenzione di sistemi aerei senza pilota. Io lo considero un accordo significativo che prevede la nascita di una joint venture con sede in Italia che permetterà di valorizzare i rispettivi punti di forza, aprire nuove opportunità di mercato soprattutto in Europa”, ha sottolineato Meloni.

