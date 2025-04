Il sindaco di Roma: "Ragioniamo su organizzazione strutturale per afflusso a Santa Maria Maggiore"

“Il risultato del Giubileo degli Adolescenti ha superato le previsioni con circa 200mila presenze. È stato il più grande evento dell’Anno Santo finora. A questo si affiancano 30mila presenze a Santa Maria Maggiore. Il fatto che anche dopo una giornata come ieri la macchina organizzativa abbia funzionato alla perfezione ci fa essere soddisfatti e ci riempie di riconoscenza”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in un punto stampa in via della Conciliazione in merito al Giubileo degli Adolescenti svoltosi oggi, domenica, nella Capitale. Gualtieri ha poi espresso i suoi ringraziamenti per la riuscita di questo evento così come del funerale di Papa Francesco, sottolineando “l’ottima collaborazione con la Santa Sede” e affermando che il Giubileo degli Adolescenti è stato “un test in vista del Giubileo dei Giovani di agosto”. Per quanto riguarda invece la Basilica di Santa Maria Maggiore, dove si trova la tomba di Bergoglio, Gualtieri ha detto: “Stiamo ragionando su come organizzare in modo stabile e strutturale quello che si annuncia come un afflusso significativo non solo in questi giorni ma anche nelle prossime settimane e mesi, probabilmente per moltissimo tempo. Quindi come Roma Capitale a breve faremo una pianificazione più strutturata e mercoledì probabilmente faremo una riunione in Prefettura”. E ha concluso: “Siamo già al lavoro non solo per la gestione di questi giorni, con un dispositivo realizzato dalle forze di polizia, dalla Questura e dalla Protezione civile che sta funzionando molto bene. Adesso si tratta di organizzarci su base permanente“.

