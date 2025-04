I due si sono visti nel pomeriggio in seguito ai funerali di Papa Francesco

La premier Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi. I due si sono visti nel pomeriggio in seguito ai funerali di Papa Francesco. La presidente del Consiglio “ha salutato positivamente la piena disponibilità dell’Ucraina per un immediato cessate il fuoco. Ora ci si attende che anche la Russia dimostri concretamente la propria volontà di perseguire la pace”, si legge in una nota di Chigi.

