Il presidente del Senato al termine delle celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione

“Vi invito tutti in piedi per ricordare tutti i caduti di quella terribile fase della nostra storia, perché il nostro sia un inno a una speranza di pace e di concordia che spero questo 25 aprile possa esprimere”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, al termine delle celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione nell’Aula di palazzo Madama. I senatori si sono alzati in piedi, così come il presidente, per qualche secondo di raccoglimento.

