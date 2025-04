La premier ha ricordato il Pontefice come "il Papa degli ultimi"

“Papa Francesco non hai smesso di invocare la pace e la fine delle guerre che feriscono l’umanità, dalla ‘martoriata’ Ucraina al Medio Oriente, passando per il Sahel. Lo ha fatto anche quando sapeva che alcuni avrebbero potuto non capire, e che le sue parole avrebbero potuto essere travisate e strumentalizzate. Ma i suoi molteplici appelli alla pace rappresentano per noi, oggi, un ulteriore monito alla responsabilità”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo nell’Aula di Montecitorio nel corso della commemorazione di Papa Francesco a Camere riunite.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata